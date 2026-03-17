Суд ЕС принял иск Венгрии против отказа от энергоресурсов из РФ

Ведомости

Суд Евросоюза высшей инстанции принял к рассмотрению иск Венгрии против Совета ЕС и Европарламента, касающийся отказа от российских энергоресурсов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные документа.

Публикация подтверждает регистрацию иска и начало судебных процедур. Будапешт оспаривает регламент ЕС от 26 января 2026 г., предусматривающий поэтапный отказ от импорта российского газа и подготовку к отказу от российской нефти.

В иске утверждается, что документ фактически направлен не на регулирование торговли, а на прекращение энергетических отношений с третьей страной. Венгрия также считает, что ЕС использовал неверную юридическую основу, нарушил право государств самостоятельно выбирать источники энергии и принял несоразмерные и дискриминационные меры.

2 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал о том, что правительство его страны подало иск в суд ЕС против запрета на импорт российских энергоресурсов. Он отмечал, что подобные ограничения должны вводиться только в формате санкций, требующих единогласного одобрения стран ЕС.

Еще 26 января совет ЕС утвердил окончательный запрет на импорт газа из России. Сообщалось, что импорт российского СПГ в ЕС будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

