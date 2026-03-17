Киев получил от ЕС условия для вступления по последним переговорным кластерам

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 г. По его словам, эти процессы длятся несколько лет. При этом Мерц подчеркнул, что Киев должен иметь перспективу членства в объединении. Он назвал процесс присоединения «долгосрочным».