Киев получил от ЕС условия для вступления по последним переговорным кластерам
Украинская делегация получила от Европейского союза (ЕС) условия для вступления по трем последним переговорным кластерам, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
Она написала, что следующими шагами должны стать «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».
По словам Свириденко, у Украины есть полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС. Документы правительство направит в Верховную Раду для совместной работы над их выполнением.
26 января вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявлял, что Киев рассчитывает на ускоренное вступление в ЕС в рамках мирного процесса.
29 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 г. По его словам, эти процессы длятся несколько лет. При этом Мерц подчеркнул, что Киев должен иметь перспективу членства в объединении. Он назвал процесс присоединения «долгосрочным».