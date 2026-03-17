Володин: Путин сделал все возможное, чтобы не допустить конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин сделал все возможное для того, чтобы конфликт на Украине не начался. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения выставки, посвященной 10-летию создания Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка.
Говоря о выставленных предметах снаряжения, изъятых у наемника ВСУ в Курске, среди которых была брошюра на английском языке с рекомендациями по выживанию в сложных условиях, Володин подчеркнул, что на территории Украины воюет НАТО.
«Все это кровопролитие исключительно на совести и на руках лидеров европейских государств, а также киевского преступного режима, который действует исключительно в интересах зарубежья, а местные просто страдают и стали заложниками и [президента Украины Владимира] Зеленского, и его окружения», – сказал Володин (цитата по ТАСС).
По словам спикера нижней палаты, сейчас необходимо сделать все возможное для поддержки военнослужащих Росгвардии и Вооруженных сил (ВС) РФ, депутаты приложат все усилия для этого.
24 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что многие задачи России в рамках спецоперации уже были выполнены, а сам процесс продолжается. Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что цели спецоперации не были достигнуты Россией. Песков подчеркнул, что главной целью Москвы является обеспечение безопасности жителей Донбасса.