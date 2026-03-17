Украина согласилась принять помощь Евросоюза в ремонте нефтепровода «Дружба»

17 марта министр Венгрии по делам союза Янош Бока заявил, что перекрытие доступа к «Дружбе» украинской стороной будет иметь последствия для всего ЕС, поскольку такое решение подрывает энергетическую безопасность стран объединения. Он отметил, что представители Киева отказались от личной встречи, а также не предоставили делегации Венгрии доступ к трубопроводу.