Украина согласилась принять помощь Евросоюза в ремонте нефтепровода «Дружба»
Страны Евросоюза (ЕС) предложили Украине помощь для проведения ремонтных работ на трубопроводе «Дружба». Киев дал на это согласие, сообщается на сайте Совета ЕС.
«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы приветствовали это предложение и приняли его. Европейские эксперты готовы приступить к работе незамедлительно», – говорится в заявлении.
Представители совета подчеркнули, что приоритетом сейчас остается обеспечение энергетической безопасности всех европейцев.
17 марта министр Венгрии по делам союза Янош Бока заявил, что перекрытие доступа к «Дружбе» украинской стороной будет иметь последствия для всего ЕС, поскольку такое решение подрывает энергетическую безопасность стран объединения. Он отметил, что представители Киева отказались от личной встречи, а также не предоставили делегации Венгрии доступ к трубопроводу.
5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что страна приостановит транзит поставок на Украину через свою территорию до тех пор, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».