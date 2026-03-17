Британия предложила США создать коалицию по разблокировке Ормузского пролива
Великобритания сама предложила создать коалицию для разблокировки Ормузского пролива и поделилась этой идеей с США и другими странами. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на два источника.
14 марта президент США Дональд Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он заявлял, что государства, пострадавшие от действий Ирана, направят свои корабли вместе с США для поддержания открытости пролива.
16 марта Трамп также предупредил, что НАТО может столкнуться с «очень плохим» будущим, если союзники откажутся участвовать в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива.
Однако 17 марта Axios со ссылкой на источники сообщал, что союзники США не готовы поддержать инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. По данным издания, Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. Реакция партнеров варьируется от скептицизма до прямого отказа.