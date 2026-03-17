Британия предложила США создать коалицию по разблокировке Ормузского пролива

Однако 17 марта Axios со ссылкой на источники сообщал, что союзники США не готовы поддержать инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. По данным издания, Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. Реакция партнеров варьируется от скептицизма до прямого отказа.