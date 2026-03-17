Патриарх всея Грузии Илия II умер в клинике

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер на 94-м году жизни, находясь в клинике. Об этом сообщил митрополит Шио Муджири, передает грузинский «Первый канал».

Патриарх был госпитализирован с желудочным кровотечением ночью 17 марта. Он был в реанимации, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В этот период его также вводили в искусственную кому.

Илия II родился 4 января 1933 г. в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). Окончив среднюю школу, патриарх поступил в Московскую духовную семинарию, а затем учился в Московской духовной академии. Монашеский постриг он принял в возрасте 24 лет. Илия II руководил Грузинской православной церковью с 1977 г., достигнув самого продолжительного патриаршества в истории этой церкви.

С 2017 г. часть полномочий Илии II была передана патриаршему местоблюстителю митрополиту Шио, это произошло из-за проблем со здоровьем патриарха, болезни Паркинсона.

