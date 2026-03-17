Патриарх всея Грузии Илия II умер в клинике

Илия II родился 4 января 1933 г. в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). Окончив среднюю школу, патриарх поступил в Московскую духовную семинарию, а затем учился в Московской духовной академии. Монашеский постриг он принял в возрасте 24 лет. Илия II руководил Грузинской православной церковью с 1977 г., достигнув самого продолжительного патриаршества в истории этой церкви.