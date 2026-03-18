Politico узнало, что заставило Зеленского смягчить риторику в адрес Орбана
Президент Украины Владимир Зеленский смягчил тон высказываний в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после критики со стороны Еврокомиссии. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника.
«Зеленский также смягчил тон», – сообщил источник.
Обострение между Киевом и Будапештом произошло на фоне энергетического спора. В конце января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения инфраструктуры. В ответ Венгрия приостановила поставки дизеля Украине и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро.
5 марта Зеленский пригрозил передать номер Орбана украинским военным. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – сказал он.
Орбан 7 марта ответил на угрозы Зеленского фразой «это не сработает, прекратите». Премьер-министр Венгрии также посчитал, что угрозы президента Украины направлены не только лично ему, но и всей стране.
Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявлял, что в ЕС считают недопустимыми угрозы в адрес государств – членов союза и ведут обсуждения со всеми сторонами «по этому вопросу».