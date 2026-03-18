Politico узнало, что заставило Зеленского смягчить риторику в адрес Орбана

Обострение между Киевом и Будапештом произошло на фоне энергетического спора. В конце января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения инфраструктуры. В ответ Венгрия приостановила поставки дизеля Украине и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро.