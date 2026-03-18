Главная / Политика /

США и Израиль пытались убедить Сирию атаковать «Хезболлу»

США и Израиль пытались убедить Сирию атаковать ливанскую группировку «Хезболла», но получили отказ. Об этом сообщила газета L’Orient-Le Jour со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, после начала войны против Ирана Вашингтон провел переговоры по вопросам безопасности с сирийскими и израильскими представителями, в ходе которых оказывал давление на Дамаск с целью добиться военной операции в долине Бекаа.

Однако сирийские власти отказались выполнять эти требования. Их позицию поддержали ряд региональных стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Турцию. Кроме того, эти государства также обратились к США с призывом прекратить давление на сирийского президента Ахмада аш-Шараа.

«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на убийство Али Хаменеи 28 февраля. Израиль в итоге начал наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.

Читайте также:Ливанская «Хезболла» подтвердила верность новому верховному лидеру Ирана
