Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проинспектировал подразделения группировки войск «Север». Об этом сообщили в канале военного ведомства в Max.

Сначала министр заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач. Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, а также укреплению обороны приграничных регионов России.

Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил, что с начала года расчеты уничтожили семь пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США.

Отдельно он отметил рост эффективности борьбы с беспилотниками. По словам командующего «Севера», благодаря повышению слаженности и подготовленности расчетов FPV-перехватчиков увеличилась результативность уничтожения беспилотников дальнего действия.

В группировке также нарастили использование беспилотных систем. Увеличение поставок ударных и разведывательных дронов позволило усилить огневое воздействие и обеспечить постоянную воздушную разведку на всех направлениях. Также при пункте управления создан аналитический центр для оценки эффективности применения БПЛА в реальном времени.

Для обеспечения подразделений беспилотниками развернули технико-эксплуатационные части с оборудованием для программирования и 3D-печати. Это позволяет оперативно готовить к применению дроны различных типов.

Завершая работу на командном пункте, Белоусов вручил государственные награды военнослужащим группировки. Ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени получили военные, отличившиеся при выполнении боевых задач.

За последнюю неделю в Минобороны сообщали об активном продвижении группировки «Север» в зоне спецоперации. Так, 17 марта бойцы взяли под контроль село Сопычь в Сумской области, а 11 марта они получили контроль над селом Червоная Заря.

