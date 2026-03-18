Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проинспектировал подразделения группировки войск «Север». Об этом сообщили в канале военного ведомства в Max.
Сначала министр заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач. Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, а также укреплению обороны приграничных регионов России.
Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил, что с начала года расчеты уничтожили семь пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США.
Отдельно он отметил рост эффективности борьбы с беспилотниками. По словам командующего «Севера», благодаря повышению слаженности и подготовленности расчетов FPV-перехватчиков увеличилась результативность уничтожения беспилотников дальнего действия.
В группировке также нарастили использование беспилотных систем. Увеличение поставок ударных и разведывательных дронов позволило усилить огневое воздействие и обеспечить постоянную воздушную разведку на всех направлениях. Также при пункте управления создан аналитический центр для оценки эффективности применения БПЛА в реальном времени.
Для обеспечения подразделений беспилотниками развернули технико-эксплуатационные части с оборудованием для программирования и 3D-печати. Это позволяет оперативно готовить к применению дроны различных типов.
Завершая работу на командном пункте, Белоусов вручил государственные награды военнослужащим группировки. Ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени получили военные, отличившиеся при выполнении боевых задач.