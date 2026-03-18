The Times: Украина рискует поссориться с США из-за отказа от выборов в 2026 году

Среди основных препятствий для голосования в Киеве называют риски ударов по избирательным участкам, ограничения прав и свобод в условиях военного положения, а также сложности с обеспечением участия миллионов граждан за рубежом, на территориях под контролем России и в рядах вооруженных сил.