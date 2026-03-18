The Times: Украина рискует поссориться с США из-за отказа от выборов в 2026 году
Украина может вступить в конфликт с США из-за неготовности проводить выборы в этом году, пишет The Times.
По данным издания, к такому выводу пришли представители рабочей группы при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, которые занимаются подготовкой законодательства о выборах. Они сочли, что проведение голосования в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
Как заявил замглавы ЦИК Украины Сергей Дубовик, для организации выборов необходимо прекращение активной фазы боевых действий, установление четкой линии разграничения и не менее шести месяцев на подготовку. «Все согласны, включая членов парламента, что активная фаза боевых действий должна прекратиться», – отметил он.
Рабочая группа планирует продолжить обсуждение как минимум до конца мая. При этом уже согласовано, что избирательная кампания может начаться только спустя полгода после принятия соответствующего законодательства и установления режима прекращения огня, что фактически исключает проведение президентских выборов в 2026 г.
The Times отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на проведении выборов в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Москва также выдвигает аналогичные требования.
Среди основных препятствий для голосования в Киеве называют риски ударов по избирательным участкам, ограничения прав и свобод в условиях военного положения, а также сложности с обеспечением участия миллионов граждан за рубежом, на территориях под контролем России и в рядах вооруженных сил.
Кроме того, оппозиционные партии выступают против цифрового голосования, опасаясь возможных манипуляций и отсутствия международного контроля.
Рабочая группа была создана в декабре 2025 г. на фоне давления со стороны США и включает представителей ЦИК, парламента и гражданского общества. В комиссии отмечают, что задача организации выборов в текущих условиях является беспрецедентной.
3 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Украина сможет провести выборы только после того, как завершится конфликт с Россией, но не будет этого делать во время перемирия.