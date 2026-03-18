Reuters: Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях
Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в министерстве нефти.
Причиной стали военные действия в регионе, которые нарушили судоходство через Ормузский пролив. В результате большая часть экспорта иракской нефти оказалась заблокирована.
18 марта агентство Tasnim сообщало об ударах по объектам нефтегазовой инфраструктуры «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана. 19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно наносил удары по газовым объектам на юге Ирана и не планирует их повторять по просьбе президента США Дональда Трампа.