Политика

Reuters: Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях

Ведомости

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в министерстве нефти.

Причиной стали военные действия в регионе, которые нарушили судоходство через Ормузский пролив. В результате большая часть экспорта иракской нефти оказалась заблокирована.

18 марта агентство Tasnim сообщало об ударах по объектам нефтегазовой инфраструктуры «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана. 19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно наносил удары по газовым объектам на юге Ирана и не планирует их повторять по просьбе президента США Дональда Трампа

