Нетаньяху: Израиль прекратит атаки на газовые объекты Ирана по просьбе Трампа
Израиль самостоятельно наносил удары по газовым объектам на юге Ирана и не планирует их повторять по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы воздерживаемся», – заявил он на пресс-конференции.
18 марта агентство Tasnim сообщало об ударах по объектам нефтегазовой инфраструктуры «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана.
Позднее Трамп заявил, что Нетаньяху пообещал прекратить атаки на нефтегазовые объекты Ирана. «Я сказал ему больше этого не делать, и он не будет этого делать», – отметил он по итогам встречи в Белом доме с премьером Японии Санаэ Такаити. Американский лидер также подчеркнул, что Израиль в ходе военной операции действует независимо, но координирует усилия с США.