Политика

Израиль нанес удары по иранским судам в Каспийском море

Ведомости

Израильские военные атаковали корабли Ирана в Каспийском море, сообщила газета Times of Israel (TOI) со ссылкой на официальных лиц Израиля.

По данным издания, в иранском портовом городе Бендер-Энзели зафиксированы многочисленные взрывы.

18 марта агентство Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали объекты нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» в южной части Ирана. Детали происшествия не раскрываются.

После этого представитель центрального штаба ВС Ирана заявил, что страна уничтожит объекты энергетической инфраструктуры США и Израиля в ответ на удары по иранской территории. Он пригрозил, что объекты будут «сожжены дотла».

