Израиль нанес удары по иранским судам в Каспийском море
Израильские военные атаковали корабли Ирана в Каспийском море, сообщила газета Times of Israel (TOI) со ссылкой на официальных лиц Израиля.
По данным издания, в иранском портовом городе Бендер-Энзели зафиксированы многочисленные взрывы.
18 марта агентство Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали объекты нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» в южной части Ирана. Детали происшествия не раскрываются.
После этого представитель центрального штаба ВС Ирана заявил, что страна уничтожит объекты энергетической инфраструктуры США и Израиля в ответ на удары по иранской территории. Он пригрозил, что объекты будут «сожжены дотла».