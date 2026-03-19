Политика

В Кремле пройдет церемония награждения победителей и призеров Паралимпийских игр

Ведомости

Церемония награждения победителей и призеров Паралимпийских игр –2026 состоится в Кремле 19 марта. Президент России Владимир Путин проведет встречу с вернувшимися из Италии спортсменами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

«Наши герои, паралимпийцы, вернулись в Москву, и сегодня они будут в Кремле встречаться с главой государства», – сказал Песков.

В течение дня у Путина также запланирован целый ряд рабочих встреч и внутренних совещаний, добавил пресс-секретарь президента.

19 марта Путин подписал указ о награждении россиян – победителей Паралимпиады, а также их тренеров. Ордена «Дружбы» были удостоены спортсмены Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворочихина, Иван Голубков и Сергей Синякин. Орден «Александра Невского» Путин присвоил старшему тренеру российской сборной по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (лыжные гонки) Ирине Громовой. Тренеры Александр Назаров и Алексей Турбин также были награждены орденом «Дружбы», а старший тренер сборной по «спорту слепых» (лыжные гонки, биатлон) Алексей Кобелев получит медаль за «Заслуги перед Отечеством» I степени.

