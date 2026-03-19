Пентагон заявил об уничтожении подводного флота Ирана и всех военных портов

4 марта США с подлодки атаковали иранский фрегат Iris Dena. Судно находилось у берегов Шри-Ланки, тогда пострадало от удара как минимум 78 человек. Не менее 101 человека пропали без вести. Пострадавших доставили в больницу в Галле. После этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что американская сторона «с горечью» пожалеет об атаке.