Политика

Пентагон заявил об уничтожении подводного флота Ирана и всех военных портов

США ликвидировали все подводные лодки Ирана и вывели из строя военные порты государства. Об этом на брифинге заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Их подводные лодки – когда-то у них было 11 – уничтожены. Их военные порты разрушены», – сказал он (цитата по «РИА Новости).

4 марта США с подлодки атаковали иранский фрегат Iris Dena. Судно находилось у берегов Шри-Ланки, тогда пострадало от удара как минимум 78 человек. Не менее 101 человека пропали без вести. Пострадавших доставили в больницу в Галле. После этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что американская сторона «с горечью» пожалеет об атаке.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль ударил по иранской территории. 10 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что столкновения скоро закончатся. Представитель КСИР Сардар Наини назвал главу Белого дома «преступником», а его заявления о скором завершении конфликта – «абсурдом» и «ложью».

