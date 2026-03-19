Против нардепа Украины Безуглой возбудили уголовное дело о госизмене

За январь – сентябрь 2025 г. на Украине возбудили 177 000 уголовных дел о преступлениях против государства и военной службы. Это в 2,6 раза больше, чем за девять месяцев 2024 г., и в 7 раз больше уровня 2022 г., подсчитали «Ведомости» по данным генпрокуратуры страны. Всего с февраля 2022 г. военные и политические преследования затронули уже более 356 000 человек.