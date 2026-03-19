Политика

Против нардепа Украины Безуглой возбудили уголовное дело о госизмене

Ведомости

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении народного депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, сообщил ее коллега по парламенту Сергей Тарута в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Таруты, после распространения информации о 72-й бригаде, которая занимала Угледар, плановая ротация была сорвана, и украинские военные потеряли позиции. После того как нардеп заявила о выводе войск из Угледара, российская армия перебросила туда подкрепления меньше чем за сутки. Тарута отметил, что этот случай был не единственным.

Следствие проверит, могли ли заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным. Сама депутат в своем Telegram-канале написала, что «ее не запугать».

За январь – сентябрь 2025 г. на Украине возбудили 177 000 уголовных дел о преступлениях против государства и военной службы. Это в 2,6 раза больше, чем за девять месяцев 2024 г., и в 7 раз больше уровня 2022 г., подсчитали «Ведомости» по данным генпрокуратуры страны. Всего с февраля 2022 г. военные и политические преследования затронули уже более 356 000 человек.

