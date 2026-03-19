В Иране заявили, что причастные к атакам чиновники «нигде не в безопасности»
Военнослужащие и чиновники из США и Израиля, имеющие отношение к войне против Ирана, отныне нигде не будут в безопасности, заявил представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи. Его слова передает агентство ISNA.
По словам Шекарчи, убийство иранских чиновников и ряда командиров вооруженных сил стало следствием «отчаяния, беспомощности и злонамеренности врага». Он также заявил, что иранская сторона «держит под наблюдением» причастных лиц. «Недалек тот момент, когда мы вытащим вас из укрытий и убежищ и воздадим за ваши действия», – отметил он.
Шекарчи добавил, что, по имеющейся у Ирана информации, «туристические зоны, места отдыха и развлекательные центры в мире» также не будут безопасны для указанных лиц.
18 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили военным убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без необходимости получения дополнительного разрешения. Тогда же Кац объявил, что министр разведки Ирана Исмаил Хатиб был убит при ударе со стороны Израиля.
В этот же день Иран подтвердил гибель главы высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.