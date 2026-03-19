Участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев вошел в новый состав ЦИК

Путин назначил новый состав Центризбиркома
Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о формировании нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. В обновленный состав вошли пять представителей, среди которых осталась действующий председатель Элла Памфилова. Это следует из соответствующего документа.

Помимо Памфиловой, членами ЦИК назначены Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Анатолий Сысоев.

Начало деятельности обновленного состава запланировано на конец марта. Первое собрание членов ЦИК пройдет в организационном формате, где посредством тайного голосования будут определены председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии.

Структура ЦИК предусматривает 15 членов с правом решающего голоса. Распределение полномочий происходит следующим образом: пять человек назначаются президентом страны, еще пять – Советом Федерации по представлению региональных парламентов и руководителей субъектов РФ, а оставшиеся пять – Государственной думой по предложению депутатов, фракций и других депутатских объединений.

11 марта Государственная дума назначила членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), выдвинутых парламентскими фракциями, сообщает корреспондент «Ведомостей». Нижнюю палату парламента в ЦИК представят действующий член комиссии Константин Мазуревский (от «Единой России»; ЕР), Николай Левичев (от «Справедливой России»), Евгений Колюшин (от КПРФ), а также депутат от ЛДПР Василина Кулиева и председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова («Новые люди»). За всех кандидатов в Госдуме проголосовали единогласно.

Совет Федерации назначил пять членов ЦИК по своей квоте 4 марта. Все они входят в нынешний состав комиссии. Теперь пять кандидатов, согласно действующему законодательству, должен назначить президент. В новом составе ЦИК проведет выборы в нижнюю палату в 2026 г.

