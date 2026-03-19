Участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев вошел в новый состав ЦИК

Структура ЦИК предусматривает 15 членов с правом решающего голоса. Распределение полномочий происходит следующим образом: пять человек назначаются президентом страны, еще пять – Советом Федерации по представлению региональных парламентов и руководителей субъектов РФ, а оставшиеся пять – Государственной думой по предложению депутатов, фракций и других депутатских объединений.