Трамп заявил, что мог бы прожить до 200 лет при отказе от фастфуда

Такое заявление он сделал во время выступления, вспомнив бывшего врача Белого дома Ронни Джексона. По словам Трампа, тот называл его самым здоровым президентом из тех, с кем работал. «Он сказал: "Президент Дональд Трамп – безусловно. Если бы он не ел вредную еду, он бы прожил до 200 лет"», – заявил Трамп.