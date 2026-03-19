Трамп заявил, что мог бы прожить до 200 лет при отказе от фастфуда
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы прожить до 200 лет, если бы отказался от вредной еды. Его слова приводит The Daily Beast.
Такое заявление он сделал во время выступления, вспомнив бывшего врача Белого дома Ронни Джексона. По словам Трампа, тот называл его самым здоровым президентом из тех, с кем работал. «Он сказал: "Президент Дональд Трамп – безусловно. Если бы он не ел вредную еду, он бы прожил до 200 лет"», – заявил Трамп.
Тем не менее, время выступлении камеры зафиксировали, что Трамп выглядел напряженным и медленно садился для подписания документов. На его правой руке был заметен синяк, частично замаскированный косметикой.
Синяк также был виден накануне во время ужина с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Как отмечается, подобные следы сохраняются у Трампа более года. В Белом доме это объясняют частыми рукопожатиями и регулярным приемом аспирина.
Пристрастие президента к фастфуду ранее отмечал и министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. По его словам, Трамп регулярно употребляет еду из McDonald’s, сладости и диетическую колу. «У него организм как у божества. Я не знаю, как он вообще жив, но он жив», – говорил он.
При этом в материале отмечается, что его предшественник Барак Обама, вступивший в должность в 47 лет, регулярно занимался спортом, включая баскетбол, плавание и силовые упражнения.
2 марта CNN писали со ссылкой на личного врача Трампа Шона Барбабеллу, что на правой стороне шеи президента США Дональда Трампа появилась красная сыпь после использования крема, который он применяет для ухода за кожей.
Красноватое пятно на шее Трампа заметили во время его выступления на церемонии вручения Почетной медали. Оно начиналось над воротником рубашки и заканчивалось под ухом.