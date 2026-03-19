Суда с люксовыми автомобилями застряли у Кении из-за проблем в Ормузском проливе

17 марта Axios со ссылкой на источники писал, что партнеры США не готовы поддержать инициативу по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи в защите Ормузского пролива от Ирана.