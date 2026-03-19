Суда с люксовыми автомобилями застряли у Кении из-за проблем в Ормузском проливе
Суда с тысячами новых люксовых автомобилей пристали к острову Ламу у побережья Кении в Индийском океане на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе. Об этом пишет Bild.
У острова «застряли» около 4000 новых машин, в том числе моделей Porsche и Volkswagen. Изначально их везли из Японии в Дубай. Это, вероятно, только начало, поскольку на следующей неделе ожидается прибытие еще одного судна с 5000 автомобилей.
По данным издания, машины на Ламу запрещены. Исключения сделаны для автомобиля окружного комиссара и машин скорой помощи. Перевозка товаров и людей на острове осуществляется на лодках или на ослах.
Иран блокирует Ормузский пролив из-за американо-израильских ударами по его территории. 4 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде объявил, что иранские военные установили полный контроль над проливом. Движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным в этой акватории.
17 марта Axios со ссылкой на источники писал, что партнеры США не готовы поддержать инициативу по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи в защите Ормузского пролива от Ирана.