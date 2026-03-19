Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Суда с люксовыми автомобилями застряли у Кении из-за проблем в Ормузском проливе

Ведомости

Суда с тысячами новых люксовых автомобилей пристали к острову Ламу у побережья Кении в Индийском океане на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе. Об этом пишет Bild.

У острова «застряли» около 4000 новых машин, в том числе моделей Porsche и Volkswagen. Изначально их везли из Японии в Дубай. Это, вероятно, только начало, поскольку на следующей неделе ожидается прибытие еще одного судна с 5000 автомобилей.

По данным издания, машины на Ламу запрещены. Исключения сделаны для автомобиля окружного комиссара и машин скорой помощи. Перевозка товаров и людей на острове осуществляется на лодках или на ослах.

Иран блокирует Ормузский пролив из-за американо-израильских ударами по его территории. 4 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде объявил, что иранские военные установили полный контроль над проливом. Движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным в этой акватории.

17 марта Axios со ссылкой на источники писал, что партнеры США не готовы поддержать инициативу по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи в защите Ормузского пролива от Ирана.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте