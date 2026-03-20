Израиль нанес удары по югу Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре на юге Сирии в ответ на атаку на друзское население в Эс-Сувейда. Об этом сообщил представитель армии в Telegram-канале.
ЦАХАЛ атаковала командные пункты и вооружение в военных лагерях сирийского режима. По словам представителя, Израиль не позволит причинять вред друзам в Сирии и продолжит действовать для их защиты.
Он подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий на юге Сирии и будет действовать в соответствии с указаниями политического руководства.
Друзы – это этноконфессиональная группа арабов, которая изначально относилась к шиитской ветви ислама, но впоследствии приобрела черты отдельной гностической религии. Всего их в мире около 1,5 млн. Проживают преимущественно на юге Сирии (более 850 000), в Ливане (около 300 000), на севере Израиля и на оккупированной им части Голанских высот (120 000).
16 марта Армия обороны Израиля начала проводить ограниченную и целенаправленную наземную операцию в южной части Ливана для укрепления линии обороны. По данным израильской армии, в ходе операции военные будут уничтожать объекты инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидировать ее членов.