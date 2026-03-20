Израиль нанес удары по югу Сирии

Друзы – это этноконфессиональная группа арабов, которая изначально относилась к шиитской ветви ислама, но впоследствии приобрела черты отдельной гностической религии. Всего их в мире около 1,5 млн. Проживают преимущественно на юге Сирии (более 850 000), в Ливане (около 300 000), на севере Израиля и на оккупированной им части Голанских высот (120 000).