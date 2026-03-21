Политика

Силы ПВО за ночь уничтожили 49 украинских БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 49 беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max мэр Сергей Собянин.

О нейтрализации последних пяти аппаратов мэр столицы заявил в 6:14. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

За выходные 14-15 марта и утро понедельника 16 марта силы ПВО уничтожили более 250 беспилотников, летевших на Москву.

