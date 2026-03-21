Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 50

Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 50На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Силы ПВО на подлете к Москве сбили 50 украинских БПЛА с вечера 20 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
«Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в 10:25 мск в Max.
В 6:20 на сайте мэра Москвы сообщалось о 49 сбитых БПЛА. 20 марта к 18:29 мск силы ПВО Минобороны уничтожили двадцать один БПЛА, летевший на Москву.
В ночь на 21 марта были перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны.