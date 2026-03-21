Трамп удивился отказу Австралии помочь в конфликте с Ираном
Президент США Дональд Трамп удивился отказу премьер-министра Австралии Энтони Албанезе направить войска на Ближний Восток. Об этом американский лидер заявил в интервью Sky News Austalia.
«Я был немного удивлен, что они сказали "нет", а мы всегда говорим им "да"», – подчеркнул Трамп.
14 марта Трамп призвал несколько стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направить туда свои военные корабли.
17 марта Axios со ссылкой на источники писал, что партнеры США не готовы поддержать инициативу страны по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. Французский президент Эммануэль Макрон прямо заявил, что страна ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в разблокировке.
На следующий день Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи в защите Ормузского пролива от Ирана.