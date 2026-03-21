Трамп удивился отказу Австралии помочь в конфликте с Ираном

17 марта Axios со ссылкой на источники писал, что партнеры США не готовы поддержать инициативу страны по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. Французский президент Эммануэль Макрон прямо заявил, что страна ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в разблокировке.