Средства ПВО за сутки ликвидировали 668 украинских БПЛА
Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили девять управляемых авиационных бомб и 668 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным оборонного ведомства, используются в интересах вооруженных сил Украины, а также пункты управления дронов и временной дислокации украинских и иностранных военных в 137 районах.
21 марта Минобороны объявило о ликвидации за ночь дежурными средствами ПВО 283 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Военнослужащие отразили атаки над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областей, Крыма, Татарстана и Московского региона.
Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что силы ПВО сбили на подлете к столице 50 украинских беспилотников с вечера 20 марта. Экстренные службы работают на месте падения обломков.