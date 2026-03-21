Швейцария заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине
Переговоры по Украине могут снова пройти в Швейцарии, сообщил глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис в интервью Le Temps. По его словам, страна способна выступить площадкой для диалога, и если удастся сохранить стабильность в дипломатических отношениях, связи постепенно восстановятся.
Кассис напомнил, что Швейцария уже участвовала в переговорном процессе. В Женеве проходили обсуждения с участием представителей США – специального посланника президента Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера. Отвечая на вопрос о доверии со стороны Вашингтона, министр подтвердил, что США полностью доверяют Швейцарии. «И одна из моих задач – продолжать укреплять это доверие, тем более в мире, отмеченном сильным беспорядком», – заявил он.
Говоря о России, Кассис отметил, что в отношениях с Москвой чувствуется потепление. Он признал, что введение санкций против России стало разрывом в отношениях, однако подчеркнул, что Швейцария сделала все, чтобы, несмотря на санкции, поддерживать диалог. «Наше посольство в Москве по-прежнему активно, и я никогда не прекращал разговаривать с господином Лавровым, моим российским коллегой», – сказал глава швейцарского МИДа.
Он также обратил внимание на председательство Швейцарии в ОБСЕ в этом году и свой недавний визит в Москву. Кассис подчеркнул, что ОБСЕ должна быть платформой для диалога, особенно когда страны перестают общаться напрямую. «Призвание Швейцарии – суметь заставить их диалогировать, в том числе с Россией», – добавил он, отметив, что эта работа ведется постоянно, что ценят и соседние страны.
Переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом проходили в Женеве 17 и 18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, назвал обсуждения в Швейцарии тяжелыми, но деловыми.