Силы ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над регионами РФ
В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники ликвидированы над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей, а также над акваторией Черного моря.
В течение ночи для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения в аэропортах Саратова, Калуги, Московского региона («Жуковский», «Домодедово») и Уфы. Сейчас мера действует в Уфе, Калуге, а также Ярославля и Иванова (там ограничения были введены еще вечером 21 марта).
В предыдущие сутки системы противовоздушной обороны уничтожили девять управляемых авиационных бомб и 668 украинских беспилотников самолетного типа.