Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Силы ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над регионами РФ

Ведомости

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники ликвидированы над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей, а также над акваторией Черного моря.

В течение ночи для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения в аэропортах Саратова, Калуги, Московского региона («Жуковский», «Домодедово») и Уфы. Сейчас мера действует в Уфе, Калуге, а также Ярославля и Иванова (там ограничения были введены еще вечером 21 марта).

В предыдущие сутки системы противовоздушной обороны уничтожили девять управляемых авиационных бомб и 668 украинских беспилотников самолетного типа.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её