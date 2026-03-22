Аэропорт Пскова ввел ограничения на полеты
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты, объявили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.
Ночью 22 марта Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Саратова и Калуги, утром – на работу аэропорта Уфы.
За ночь средства противовоздушной обороны сбили над Россией 25 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей, а также над акваторией Черного моря.