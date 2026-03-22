Трамп назвал Демократическую партию главным врагом США
Президент США Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном главным врагом Соединенных Штатов стала Демократическая партия. Об этом лидер Белого дома написал в соцсети Truth Social:
«Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия», – говорится в посте.
До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис написал в соцсети X, что в США необходимо сменить политический режим. В своем сообщении Джеффрис заявил, что Трамп и его соратники начали на Ближнем Востоке «безрассудную войну по собственному желанию». Результатом вторжения стал резкий рост цен на ресурсы, миллиарды тратятся впустую.