Трамп назвал Демократическую партию главным врагом США

До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис написал в соцсети X, что в США необходимо сменить политический режим. В своем сообщении Джеффрис заявил, что Трамп и его соратники начали на Ближнем Востоке «безрассудную войну по собственному желанию». Результатом вторжения стал резкий рост цен на ресурсы, миллиарды тратятся впустую.