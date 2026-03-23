Только 14% городов мира соответствуют нормам ВОЗ по качеству воздуха
Только 14% городов мира смогли соответствовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по допустимому уровню загрязнения воздуха в 2025 г. Об этом сообщает швейцарская компания IQAir в ежегодном докладе о качестве воздуха.
В исследовании проанализированы данные с более чем 9400 городов в 143 странах. По сравнению с прошлым годом доля городов, соответствующих нормам по содержанию PM2.5, снизилась с 17% до 14%.
Согласно отчету, 130 из 143 стран (91%) превышают рекомендованный ВОЗ уровень загрязнения воздуха. Лишь 13 стран и территорий соответствуют нормативам – среди них Австралия, Эстония и Исландия.
Наиболее загрязненными странами названы Пакистан, Бангладеш, Таджикистан, Чад и Демократическая Республика Конго. Самым загрязненным городом стал Лони в Индии, где концентрация PM2.5 более чем в 22 раза превышает норму ВОЗ.
Среди причин ухудшения качества воздуха в докладе названы, в частности, лесные пожары, усиленные изменением климата. В 2025 г. они привели к рекордным выбросам пепла в Европе и Канаде и повлияли на уровень загрязнения в ряде регионов мира.
В IQAir также указали на проблемы с мониторингом. После прекращения программы США по отслеживанию качества воздуха в марте 2025 г. в десятках стран доступ к таким данным существенно сократился.