Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Только 14% городов мира соответствуют нормам ВОЗ по качеству воздуха

Ведомости

Только 14% городов мира смогли соответствовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по допустимому уровню загрязнения воздуха в 2025 г. Об этом сообщает швейцарская компания IQAir в ежегодном докладе о качестве воздуха.

В исследовании проанализированы данные с более чем 9400 городов в 143 странах. По сравнению с прошлым годом доля городов, соответствующих нормам по содержанию PM2.5, снизилась с 17% до 14%.

Согласно отчету, 130 из 143 стран (91%) превышают рекомендованный ВОЗ уровень загрязнения воздуха. Лишь 13 стран и территорий соответствуют нормативам – среди них Австралия, Эстония и Исландия.

Наиболее загрязненными странами названы Пакистан, Бангладеш, Таджикистан, Чад и Демократическая Республика Конго. Самым загрязненным городом стал Лони в Индии, где концентрация PM2.5 более чем в 22 раза превышает норму ВОЗ.

Среди причин ухудшения качества воздуха в докладе названы, в частности, лесные пожары, усиленные изменением климата. В 2025 г. они привели к рекордным выбросам пепла в Европе и Канаде и повлияли на уровень загрязнения в ряде регионов мира.

В IQAir также указали на проблемы с мониторингом. После прекращения программы США по отслеживанию качества воздуха в марте 2025 г. в десятках стран доступ к таким данным существенно сократился.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь