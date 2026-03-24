Собянин сообщил о сбитии пяти дронов на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии пяти беспилотников на подлете к столице за последний час. Об этом он информирует в своем Telegram-канале.
Сообщение о сбитии одного БПЛА пришло в 00:12 по мск, следующее – о сбитии двух беспилотников – в 00:21. В 00:31 по мск Собянин написал об уничтожении еще одного дрона. В 23:58 он рассказал о нейтрализации одного дрона.
23 марта Росавиация ввела ограничения на работу московского аэропорта «Внуково». Тогда Собянин сообщил, что уничтожен один БПЛА, летевший на Москву.
В 00:40 по мск Росавиация сообщила о снятии ограничений с «Внуково».