Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Внуково»
Росавиация ввела ограничения на работу московского аэропорта «Внуково», сообщает представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения на прием и выпуск самолет необходимы для обеспечения безопасности самолетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
23 марта Минобороны сообщало, что с 13:00 по 20:00 мск было сбито 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атакам украинских дронов подверглись Ленинградская, Курская, Калужская, Тульская, Рязанская, Брянская, Белгородская, Смоленская, Орловская, Ярославская области, Крым и Московский регион.