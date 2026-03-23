Средства ПВО за семь часов уничтожили 67 украинских беспилотников
За семь часов дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Атакам украинских дронов подверглись Ленинградская, Курская, Калужская, Тульская, Рязанская, Брянская, Белгородская, Смоленская, Орловская, Ярославская области, Крым и Московский регион.
До этого в оборонном ведомстве сообщили, что за сутки силы ПВО уничтожили более 500 беспилотников над регионами России, также было сбито восемь управляемых авиационных бомб.
О попытках Украины атаковать Москву беспилотниками также сообщал мэр столицы Сергей Собянин.