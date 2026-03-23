Политика

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Система ПВО сбила беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в своем канале в Max.

До этого в Минобороны сообщили, что за сутки силы ПВО уничтожили более 500 беспилотников над регионами России, также было сбито восемь управляемых авиационных бомб.

В ведомстве уточняли, что в ночь на 23 марта были перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотников. Они атаковали разные регионы РФ.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над их регионом было сбито более 50 дронов. По его словам, атака на область началась вечером 22 марта и продолжалась всю ночь.

