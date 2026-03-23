Политика

Над регионами России сбили 249 украинских беспилотников

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

С вечера 22 марта силы ПВО сбили более 50 беспилотников над Ленинградской областью, сообщал губернатор Александр Дрозденко. Атаки БПЛА продолжались на протяжении всей ночи.

Кроме того, по словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинские дроны-камикадзе атаковали территорию предприятия «Мираторг» в поселке Сосница Севского района. Были ранены два сотрудника и повреждены два грузовых автомобиля.

