Средства ПВО за сутки сбили более 500 беспилотников над регионами РФ
В течение прошедших суток средства противовоздушной обороны ликвидировали 526 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, было сбито восемь управляемых авиационных бомб.
С начала суток 23 марта Росавиация вводила временные ограничения на прием и посадку воздушных судов в аэропортах Санкт-Петербурга («Пулково»), Казани, Чебоксар, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска и Ульяновска («Баратеевка»). Кроме того, воздушные гавани Москвы «Домодедово» и «Жуковский» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Минобороны сообщало, что в ночь на 23 марта дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников. БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.