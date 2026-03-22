Средства ПВО за сутки сбили более 500 беспилотников над регионами РФ

С начала суток 23 марта Росавиация вводила временные ограничения на прием и посадку воздушных судов в аэропортах Санкт-Петербурга («Пулково»), Казани, Чебоксар, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска и Ульяновска («Баратеевка»). Кроме того, воздушные гавани Москвы «Домодедово» и «Жуковский» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.