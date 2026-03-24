Рубио даст показания по делу о лоббировании интересов Венесуэлы

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио выступит в федеральном суде Майами по делу бывшего конгрессмена Дэвида Риверы, подозреваемого в работе в интересах Венесуэлы. Об этом сообщает CBS News.

По версии прокуратуры, Риверу могли нанять для влияния на санкционную политику США и содействия в урегулировании спора вокруг венесуэльских нефтяных активов.

Ривера представлял 25-й округ Флориды в палате представителей в 2011–2013 гг. По данным издания, Рубио и Ривера были близкими друзьями, одно время они были соседями по квартире.

В 2017 г. Ривера организовал встречи с участием Рубио и других политиков, на которых обсуждалась ситуация в Венесуэле. Сам Ривера отрицает обвинения. Рубио не фигурирует в деле как обвиняемый и до этого пояснял, что не знал о контракте Риверы с венесуэльскими властями.

28 января Рубио заявлял, что Вашингтон пытался добиться добровольного ухода президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако договориться не удалось. 3 января американские силы захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной после этого перешло к вице-президенту Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».

