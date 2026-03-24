В Кремле не знают об ударах Израиля по судам в Каспийском море
Россия негативно восприняла бы расширение ближневосточного конфликта на регион Каспия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об атаках Израиля на суда, перевозившие оружие в Иран в акватории Каспийского моря.
Песков также не ответил, соответствует ли действительности информация о том, было ли на этих судах российское оружие. «Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на этот счет», – сказал он.
19 марта газета Times of Israel (TOI) сообщала, что израильские военные атаковали корабли Ирана в Каспийском море. По данным издания, в иранском портовом городе Бендер-Энзели зафиксированы многочисленные взрывы.