Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Трамп обсудил с Моди ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол США в Индии и специальный посланник по Южной и Центральной Азии Серджио Гор в соцсети X.

Он отметил, что Трамп и Моди в ходе разговора подчеркнули стратегическую важность обеспечения судоходства через Ормузский пролив.

Fars писало, что Ормузский пролив будет полностью закрыт и останется недоступным для судоходства в случае удара США по иранской энергетике. Постоянный представитель Ирана при Международной морской организации (IMO) Али Мусави заявлял Reuters, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с «врагами исламской республики».

22 марта президент США Дональд Трамп заявил, что он «уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Ормузский пролив не будет открыт Тегераном в течение 48 часов. Всего, по данным Bloomberg, в Иране функционируют порядка 98 крупных электростанций, работающих на природном газе. 23 марта он объявил об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь