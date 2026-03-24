Трамп обсудил с Моди ситуацию на Ближнем Востоке
Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол США в Индии и специальный посланник по Южной и Центральной Азии Серджио Гор в соцсети X.
Он отметил, что Трамп и Моди в ходе разговора подчеркнули стратегическую важность обеспечения судоходства через Ормузский пролив.
Fars писало, что Ормузский пролив будет полностью закрыт и останется недоступным для судоходства в случае удара США по иранской энергетике. Постоянный представитель Ирана при Международной морской организации (IMO) Али Мусави заявлял Reuters, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с «врагами исламской республики».
22 марта президент США Дональд Трамп заявил, что он «уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Ормузский пролив не будет открыт Тегераном в течение 48 часов. Всего, по данным Bloomberg, в Иране функционируют порядка 98 крупных электростанций, работающих на природном газе. 23 марта он объявил об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном.