Еврокомиссар назвала невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Украина не сможет стать членом Евросоюза к 1 января 2027 г. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Я думаю, все люди в этой комнате понимают, что это невозможно», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Украина получила статус кандидата в ЕС в 2022 г. 17 марта сообщалось, что Киев получил от Брюсселя условия по последним трем переговорным кластерам. Премьер Украины Юлия Свириденко отмечала, что речь идет о направлениях «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». По ее словам, у страны есть полный пакет условий для вступления, который будет направлен в Верховную раду.

27 января президент Украины Владимир Зеленский призывал принять страну в ЕС к 2027 г., называя это гарантией безопасности для Европы. 29 января канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что вступление Украины в объединение к этому сроку нереалистично, поскольку подобные процессы длятся несколько лет.

