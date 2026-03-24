Еврокомиссар назвала невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Украина получила статус кандидата в ЕС в 2022 г. 17 марта сообщалось, что Киев получил от Брюсселя условия по последним трем переговорным кластерам. Премьер Украины Юлия Свириденко отмечала, что речь идет о направлениях «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». По ее словам, у страны есть полный пакет условий для вступления, который будет направлен в Верховную раду.