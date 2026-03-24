Трамп: Иран сделал США ценный подарок
Иранская сторона накануне сделала Вашингтону ценный подарок, связанный с Ормузским проливом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.
«Это был очень большой подарок, стоящий колоссальную сумму денег», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). При этом американский лидер не уточнил, о чем конкретно идет речь.
24 марта Politico сообщило, что конференция по открытию Ормузского пролива может пройти в ближайшее время, а местом для ее проведения рассматривается Великобритания. По информации издания, Лондон намерен способствовать формированию международной коалиции для обеспечения безопасного судоходства через пролив
Bloomberg со ссылкой на источники в тот же день писал, что Иран начал взимать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход через Ормузский пролив. По их данным, размер платежей может достигать $2 млн за один рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер – речь идет о фактическом «транзитном сборе», который пока не оформлен официально.