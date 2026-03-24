Трамп: Иран сделал США ценный подарок

Bloomberg со ссылкой на источники в тот же день писал, что Иран начал взимать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход через Ормузский пролив. По их данным, размер платежей может достигать $2 млн за один рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер – речь идет о фактическом «транзитном сборе», который пока не оформлен официально.