Главная / Политика /

Пезешкиан на русском языке поблагодарил Россию за поддержку Ирана

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети Х сообщение на русском языке, в котором поблагодарил правительство и народ России за поддержку.

«Сообщения президента [РФ Владимира] Путина вдохновляют нас в этой войне», – добавил он.

18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва продолжит оказывать поддержку иранскому народу. Она напомнила, что Иран обратился к России с просьбой об экстренной поставке медикаментов. 12 марта сообщалось, что российская сторона направит более 13 т лекарственных препаратов в Азербайджан для последующей передачи в Иран.

17 марта WSJ писала со ссылкой на источники, что Россия якобы «расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном». В частности, речь шла о предоставлении спутниковых снимков и технологий для беспилотников. В Кремле эту информацию назвали «вбросом».

8 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта с США и Израилем. В интервью телеканалу NBC он охарактеризовал отношения двух стран как «очень хорошие».

