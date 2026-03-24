Пезешкиан на русском языке поблагодарил Россию за поддержку Ирана

18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва продолжит оказывать поддержку иранскому народу. Она напомнила, что Иран обратился к России с просьбой об экстренной поставке медикаментов. 12 марта сообщалось, что российская сторона направит более 13 т лекарственных препаратов в Азербайджан для последующей передачи в Иран.