Беспилотник сбит на подлете к Москве

25 марта Минобороны сообщало, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами России. Беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Крымом.