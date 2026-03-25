Беспилотник сбит на подлете к Москве

Ведомости

На подлете к Москве был сбит беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, рассказал градоначальник.

25 марта Минобороны сообщало, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами России. Беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Крымом.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбили 56 беспилотников.

