Песков: переговоры депутатов Госдумы с американцами действительно необходимы«Ведомости» писали, что депутатскую делегацию возглавит Вячеслав Никонов
Переговоры делегации депутатов Госдумы с американской стороной действительно необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле приветствуют любые формы реанимации диалога с США.
«Мы считаем, что это соответствовало и отвечало бы интересам и Российской Федерации, и Соединенных Штатов. Мы неоднократно предлагали это Соединенным Штатам», – сказал он.
24 марта «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в ближайшее время депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Никоновым («Единая Россия») направятся в США. Собеседник в Госдуме отмечал, что никто из руководства «Единой России» в США не полетит.
Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин предположил, что российская делегация может встретиться с конгрессвумен Анной-Паулиной Луной. По его словам, она наиболее дружелюбна к России, а раньше критиковала действия украинских властей, в том числе в отношении УПЦ. Он отметил, что дипломатия уже идет между российскими представителями в Вашингтоне и членами конгресса.