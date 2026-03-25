Аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с рейсом в Санкт-Петербург
Аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с самолетом рейса Хургада – Санкт-Петербург, который был вынужден совершить посадку в Финляндии. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэровокзала.
Там заявили, что не могут предоставить какую-либо информацию. «Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана», – сообщили там.
25 марта посольство России в Финляндии сообщало, что самолет авиакомпании Nesma Airlines, совершивший вынужденную посадку, сможет вылететь в Санкт-Петербург только во второй половине дня.
По последним данным, 176 пассажиров рейса остаются в транзитной зоне аэропорта.