Политика

На подлете к Москве уничтожили еще четыре беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.

Таким образом, количество сбитых дронов на подлете к столице с начала суток достигло 20.

За ночь 25 марта средства ПВО сбили 389 украинских БПЛА над регионами России. Воздушные цели были поражены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и над Крымом.

