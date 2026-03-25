Песков: РФ выразила США озабоченность последствиями ударов по АЭС «Бушер»
Москва передает Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и Вашингтону свои озабоченности по поводу последствий ударов по АЭС «Бушер» в Иране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что США, в свою очередь, не дают никаких гарантий по ситуации вокруг «Бушера».
«Но мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той опасности критической, которая кроется за этими ударами», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
25 марта Организация по атомной энергии Ирана сообщила об ударе по АЭС в Бушере. Иранское ведомство возложило ответственность за атаку на США и Израиль. Предварительно, жертв и разрушений нет. В организации уточнили, что «снаряд попал внутрь территории электростанции», но ущерба инфраструктуре нанесено не было.
Позже гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что компания сокращает до минимума персонал на АЭС «Бушер» до нормализации обстановки. Госкорпорация работает над подготовкой третьего этапа эвакуации специалистов со станции. По словам Лихачева, очередной удар по АЭС «Бушер» произошел в непосредственной близости от действующего первого энергоблока. Ситуация на площадке АЭС «Бушер» развивается по негативному сценарию, отметил он.