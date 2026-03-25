В Нидерландах обнаружили останки Д’Артаньяна
В одной из местных церквей в нидерландском городе Маастрихт нашли останки, которые могут принадлежать Шарлю де Батцу де Кастельмору, известному как Д’Артаньян. Об этом сообщила вещательная компания NOS.
Останки были найдены во время реставрационных работ, начавшихся в феврале текущего года. По словам дьякона Йоса Вальке, тело обнаружили в месте, где ранее располагался церковный алтарь — такая честь в те времена оказывалась только особам королевских кровей и выдающимся личностям.
Находки, сделанные рядом с телом — мушкетная пуля в области груди и французская монета того периода — служат косвенным доказательством того, что обнаруженные останки действительно могут принадлежать именно Д’Артаньяну.
В настоящее время фрагменты костей отправлены в мюнхенскую лабораторию для проведения сравнительного анализа с образцами ДНК родственников де Батца. Результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.
Судьба останков мушкетера долгое время оставалась загадкой. Из-за продолжающихся военных действий их не смогли переправить во Францию. Предполагалось, что он был погребен в церкви деревни Вольдер неподалеку от Маастрихта, где располагался штаб французской армии. Вместе с этим, до недавнего времени эта версия не имела подтверждения.