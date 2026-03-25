Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

В Нидерландах обнаружили останки Д’Артаньяна

Ведомости

В одной из местных церквей в нидерландском городе Маастрихт нашли останки, которые могут принадлежать Шарлю де Батцу де Кастельмору, известному как Д’Артаньян. Об этом сообщила вещательная компания NOS.

Останки были найдены во время реставрационных работ, начавшихся в феврале текущего года. По словам дьякона Йоса Вальке, тело обнаружили в месте, где ранее располагался церковный алтарь — такая честь в те времена оказывалась только особам королевских кровей и выдающимся личностям.

Находки, сделанные рядом с телом — мушкетная пуля в области груди и французская монета того периода — служат косвенным доказательством того, что обнаруженные останки действительно могут принадлежать именно Д’Артаньяну.

В настоящее время фрагменты костей отправлены в мюнхенскую лабораторию для проведения сравнительного анализа с образцами ДНК родственников де Батца. Результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.

Судьба останков мушкетера долгое время оставалась загадкой. Из-за продолжающихся военных действий их не смогли переправить во Францию. Предполагалось, что он был погребен в церкви деревни Вольдер неподалеку от Маастрихта, где располагался штаб французской армии. Вместе с этим, до недавнего времени эта версия не имела подтверждения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её