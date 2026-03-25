Политика

Фицо: Словакия заинтересована в закупке газа из Румынии

Ведомости

Словакия заинтересована в закупке и транспортировке через свою территорию газа из Румынии, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Он отметил, что Братислава внимательно наблюдает за проектом Neptun Deep, который должен обеспечить добычу природного газа в румынском секторе Черного моря. Фицо подчеркнул, что если Румыния захочет экспортировать газ, то Словакия предлагает использовать уже имеющуюся у нее инфраструктуру для транзита.

«[Позиция Братиславы по румынскому газу] связана с тем, что были приняты политические, идеологические решения о том, что в 2027 г. завершатся поставки всех видов российских газа и нефти на словацкую территорию», – сказал словацкий премьер-министр (цитата по ТАСС).

3 декабря 2025 г. совет и представители парламента Евросоюза подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Целью решения обозначено создание устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС при сохранении безопасности поставок.

