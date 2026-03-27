Политика

Стубб рассказал о расколе в НАТО

Ведомости

В трансатлантическом партнерстве наблюдается раскол, считает президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил об этом газете Politico.

«Таким образом, глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как глобальный Запад в лице США становится более прагматичным. Это просто реальность», – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 марта заявлял, что Европа находится в начальной стадии очень глубокого кризиса. Она не знает, что делать относительно российских энергоносителей, поэтому «мечется». По словам Пескова, если кто-то захочет покупать российскую нефть, у Москвы нет причин отказать в продаже.

